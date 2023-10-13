Армия обороны Израиля подтвердила призыв эвакуироваться для жителей города Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей города Газа эвакуироваться на юг сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей города Газа эвакуироваться на юг сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

"Армия обороны Израиля призывает всех мирных жителей города Газа эвакуироваться из их домов к югу для их же безопасности и защиты", - говорится в заявлении.

Израиль проинформировал ООН о том, что в течение суток должны эвакуироваться 1,1 млн палестинцев.

"Вы сможете вернуться в город Газа только после того, как будет сделано другое уведомление о разрешении", - также сказано в сообщении.

В заявлении также сказано, что "террористы ХАМАС укрываются в городе Газа внутри тоннелей под домами и внутри зданий, где живут невинные мирные жители".