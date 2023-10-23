Армия обороны Израиля нанесла удары по двум ячейкам "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли удары по двум террористическим ячейкам, связанным с организацией "Хезболлах" в Ливане.

Израильские военные нанесли удары по двум террористическим ячейкам, связанным с организацией "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Было отмечено, ячейки террористической группировки "Хезболлах" были обезврежены до того, как открыли огонь.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила две террористические ячейки "Хезболлах" на ливанской территории. Одна из них находилась в районе Маттата и планировала запустить противотанковые ракеты по израильской территории. Другая располагалась рядом с горой Хар-Дов и планировала запустить ракеты", - говорится в сообщении.