Армия обороны Израиля нанесла удар по ячейке, находящейся на территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ячейке, пытавшейся осуществить пуск противотанковых ракет из Ливана в сторону израильской территории.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ячейке, пытавшейся осуществить пуск противотанковых ракет из Ливана в сторону израильской территории.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад террористическая ячейка попыталась осуществить пуск противотанковых ракет из Ливана в сторону территории Израиля в районе Зарит. Танк Армии обороны Израиля нанес удар по ячейке", - сказано в сообщении.

Кроме того, с территории Ливана был открыт огонь в направлении Израиля в населенном пункте Йифтах. Согласно заявлению, ЦАХАЛ ведет ответный огонь в сторону источника огня.