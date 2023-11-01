О нас

Армия обороны Израиля нанесла удар по ячейке, находящейся на территории Ливана

Армия обороны Израиля нанесла удар по ячейке, находящейся на территории Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ячейке, пытавшейся осуществить пуск противотанковых ракет из Ливана в сторону израильской территории.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 16:57
Армия обороны Израиля нанесла удар по ячейке, находящейся на территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ячейке, пытавшейся осуществить пуск противотанковых ракет из Ливана в сторону израильской территории.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад террористическая ячейка попыталась осуществить пуск противотанковых ракет из Ливана в сторону территории Израиля в районе Зарит. Танк Армии обороны Израиля нанес удар по ячейке", - сказано в сообщении.

Кроме того, с территории Ливана был открыт огонь в направлении Израиля в населенном пункте Йифтах. Согласно заявлению, ЦАХАЛ ведет ответный огонь в сторону источника огня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Israel Defense Forces strike terrorist cell located in Lebanon

Самое важное

Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00
В Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
ФотоВ Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
1 ноября 2023 г. 14:24
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
31 октября 2023 г. 18:55
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
31 октября 2023 г. 13:27
Азербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
ФотоАзербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
31 октября 2023 г. 13:25
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
30 октября 2023 г. 10:44
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
29 октября 2023 г. 19:47
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
27 октября 2023 г. 18:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi