Армия обороны Израиля начинает плановые учения на юге страны

Израиль заявил о начале плановых двухдневных армейских учений в южном военном округе, к которому относится граница с сектором Газа.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны страны
"Военные учения начинаются на юге страны, а закончатся, как ожидается, в понедельник вечером", - говорится в заявлении. Учебные маневры на юге страны будут проходить в том, числе "поздно ночью и рано утром, и "в это время будут запускаться световые заряды и в районе будут слышны звуки разрывов", добавили в армии.
Учения "планировались заранее в рамках программы обучения на 2022 год", отметили в ведомстве.