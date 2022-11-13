Армия обороны Израиля начинает плановые учения на юге страны

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщил о начале плановых двухдневных армейских учений в южном военном округе, к которому относится граница с сектором Газа.

Израиль заявил о начале плановых двухдневных армейских учений в южном военном округе, к которому относится граница с сектором Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны страны

"Военные учения начинаются на юге страны, а закончатся, как ожидается, в понедельник вечером", - говорится в заявлении. Учебные маневры на юге страны будут проходить в том, числе "поздно ночью и рано утром, и "в это время будут запускаться световые заряды и в районе будут слышны звуки разрывов", добавили в армии.

Учения "планировались заранее в рамках программы обучения на 2022 год", отметили в ведомстве.