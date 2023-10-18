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Армия обороны Израиля ликвидировала командира ХАМАС и представителя ВМС

Армия обороны Израиля ликвидировала командира ХАМАС и представителя ВМС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира противотанкового ракетного комплекса ХАМАС, а также представителя ВМС движения.
Другие страны
18 октября 2023 г. 09:58
Армия обороны Израиля ликвидировала командира ХАМАС и представителя ВМС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира противотанкового ракетного комплекса ХАМАС, а также представителя ВМС движения.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

"ЦАХАЛ уничтожил двух террористов ХАМАС: Мухаммада Авдаллу, командира противотанкового ракетного комплекса бригады "Город Газа" террористической организации ХАМАС, а также Акрама Хиджази, террориста из военно-морских сил ХАМАС", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации "ответственного за руководство террористическими атаками" на Израиль из сектора Газа "торговца оружием".

Армия обороны Израиля добавила, что нанесла удары по оперативным командным центрам, плацдармам, противотанковым ракетным установкам и военной инфраструктуре движения.

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