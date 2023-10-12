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Армия обороны Израиля ликвидировала еще одного высокопоставленного члена ХАМАС

Армия обороны Израиля ликвидировала еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Мухаммада Абу Шамалу.
Другие страны
12 октября 2023 г. 10:05
Армия обороны Израиля ликвидировала еще одного высокопоставленного члена ХАМАС

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Мухаммада Абу Шамалу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ЦАХАЛ.

Также нанесены удары по командным центрам подразделений, вторгшихся в Израиль 7 октября.

"В ночь на четверг Армия обороны Израиля нанесла удар по элитному подразделению "Нухба", являющемуся частью террористической организации ХАМАС, и по командным центрам, где было спланировано нападение на израильскую территорию у границы с сектором Газа в прошлую субботу, - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале военных. - Кроме того, самолеты ВВС Армия обороны Израиля нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамале, который отвечал за военно-морские силы террористов ХАМАС. Его дом использовался как склад для хранения оружия, применяемого действующими на воде боевиками и предназначенного для террора против Израиля".

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