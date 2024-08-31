Армия обороны Израиля ликвидировала двух террористов на Западном берегу

Военнослужащие Армии обороны Израиля ликвидировали террориста, взорвавшего автомобиль у блока еврейских поселений Гуш-Эцион на Западном берегу реки Иордан.

Военнослужащие Армии обороны Израиля ликвидировали террориста, взорвавшего автомобиль у блока еврейских поселений Гуш-Эцион на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу (ЦАХАЛ), солдаты открыли огонь после того, как мужчина попытался напасть на них.

"Солдаты ЦАХАЛ, прибывшие на место взрыва, открыли огонь и ликвидировали террориста, который пытался напасть на них. Силы безопасности проводят проверку местности, чтобы исключить возможность появления других террористов", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Также в ЦАХАЛ указали, что еще один террорист был ликвидирован в районе поселения Кармей-Цур, расположенного к северу от Хеврона. "Подразделения Армии обороны Израиля и израильской полиции проводят широкомасштабную проверку и блокируют дороги в этом районе", - сообщили в армейской пресс-службе, указав, что силы безопасности "пытаются понять, связаны ли оба инцидента".

Отмечается, что глава Центрального командования ЦАХАЛ на месте провел оценку ситуации после инцидентов на Западном берегу, подтвердив, что произошедшие нападения считаются террористическими актами. В ходе ликвидации нападавших один военнослужащий армии Израиля получил легкие ранения.