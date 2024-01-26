Армия ОАЭ получит боевых роботов

Эстонская компания Milrem Robotics поставит 60 боевых роботов и беспилотных наземных транспортных платформ армии Объединенных Арабских Эмиратов.

Эстонская компания Milrem Robotics поставит 60 боевых роботов и беспилотных наземных транспортных платформ армии Объединенных Арабских Эмиратов.

Как передает Report , об этом сообщает Defense News со ссылкой на оборонный конгломерат Edge Group.

О заключении контракта между Milrem Robotics и Министерством обороны ОАЭ объявили в ходе выставки Unmanned Systems Exhibition & Conference (UMEX). Армия ОАЭ получит машины с вооружением и разведывательным оборудованием.

"Контракт включает поставку гусеничных роботизированных боевых машин с 30-миллиметровыми пушками Mk44, боевых единиц THeMIS, оснащенных дистанционно управляемыми модулями с 30-миллиметровыми пушками M230LF, и разведывательных машин THeMIS с системами радаров и камер, включающих возможности обнаружения выстрелов", — говорится в заявлении компании.