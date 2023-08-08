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Армия Нигерии уничтожила три ​​судна с контрабандной нефтью

Армия Нигерии уничтожила три ​​судна с контрабандной нефтью Нигерийская армия уничтожила три судна с контрабандной нефтью.
Другие страны
8 августа 2023 г. 23:08
Армия Нигерии уничтожила три ​​судна с контрабандной нефтью

Нигерийская армия уничтожила три судна с контрабандной нефтью.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель ВВС Нигерии (NAF) Эдвард Габквет.

По его словам, военные нанесли авиаудар по районам незаконной добычи нефти в штате Риверс в рамках операции Delta Safe.

"Были обнаружены танкеры и склады, заполненные нефтепродуктами, на незаконном нефтеперерабатывающем заводе в столице штата Риверс Порт-Харкорте. Объект был уничтожен", - уточнил Габквет.

Отметим, что запасы нефти Нигерии оцениваются примерно в 37 миллиардов баррелей, что составляет 3,1 процента мировых запасов. При этом, в стране действуют сотни нелегальных нефтеперерабатывающих заводов.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriya ordusu oğurluq xam neft daşıyan 3 gəmini məhv edib

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