Армия Нигерии уничтожила три ​​судна с контрабандной нефтью

Нигерийская армия уничтожила три судна с контрабандной нефтью.

Нигерийская армия уничтожила три судна с контрабандной нефтью.

Как передает Report , об этом заявил официальный представитель ВВС Нигерии (NAF) Эдвард Габквет.

По его словам, военные нанесли авиаудар по районам незаконной добычи нефти в штате Риверс в рамках операции Delta Safe.

"Были обнаружены танкеры и склады, заполненные нефтепродуктами, на незаконном нефтеперерабатывающем заводе в столице штата Риверс Порт-Харкорте. Объект был уничтожен", - уточнил Габквет.

Отметим, что запасы нефти Нигерии оцениваются примерно в 37 миллиардов баррелей, что составляет 3,1 процента мировых запасов. При этом, в стране действуют сотни нелегальных нефтеперерабатывающих заводов.