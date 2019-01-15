Армия Нигерии освободила захваченный боевиками "Боко Харам" город

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Правительственная армия Нигерии сумела вернуть под свой контроль город Ранн (штат Борно), захваченный ранее отрядами радикальной группировки "Боко харам", присягнувшими на верность террористической организации "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

По их данным, день спустя после нападения экстремистов войска сумели отвоевать Ранн. "Боко харам" вошел в город во второй половине дня 14 января. Бой продолжался около трех часов. Армия отступила, но позднее вернулась", - указали источники агентства.