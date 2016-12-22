Армия Нигерии освободила 1800 заложников захваченных боевиками "Боко харам"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/Армия Нигерии освободила более 1,8 тыс. заложников, захваченных боевиками радикальной группировки "Боко харам", на северо-востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщило в среду агентство AFP.

Операция проводилась с 15 по 21 декабря. На минувшей неделе в лесном массиве Самбиса были вызволены из плена 600 человек.

В последнее время правительство Нигерии усилило борьбу с экстремистами из "Боко харам" в северо-восточном штате Борно. В ноябре от боевиков были зачищены южные районы озера Чад. Тогда были освобождены 85 заложников.