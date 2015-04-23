Армия Нигерии атаковала "Боко Харам" в лесах

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Нигерийская армия наступает на позиции джихадистов "Боко Харам" в лесу Самбиса на севере страны, чья площадь превышает 60 тыс. кв. км.

Как отмечает пресс-служба Минобороны в Абудже, на этот раз в наступлении задействованы как пехота, так и авиация.

По некоторым данным, на территории Самбисы могут находиться более 200 школьниц, похищенных исламистами в прошлом году.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, в этом году нигерийские военные при поддержке соседних государств последовательно отвоевывают территории у исламистов, информирует Report.