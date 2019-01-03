Армия Нигера уничтожила более 200 боевиков "Боко харам"

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Правительственная армия Нигера уничтожила более 200 боевиков радикальной группировки "Боко харам" в ходе масштабной операции с использованием наземных и воздушных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду вечером министерстве обороны африканской страны.

Как отмечается, армия провела наступление на позиции экстремистов на юго-востоке Нигера, в районе озера Чад. В ведомстве указали, что "масштабная операция по зачистке была начата 28 декабря минувшего года". В коммюнике уточняется, что основные удары войска Нигера нанесли по боевикам в долине реки Комадугу, а также на островах на озере Чад.

По словам наблюдателей, в болотистой местности близ рек и водоемов боевики "Боко харам" обустраивают себе укрытия и хранилища для оружия. При этом в министерстве подчеркнули, что "армия не понесла потерь в ходе операции ни в живой силе, ни в технике".

В минувшем месяце власти Нигера выражали серьезную озабоченность ситуацией в соседней Нигерии, где в течение 2018 года базы правительственных вооруженных сил регулярно подвергались нападениям боевиков "Боко харам".