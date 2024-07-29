Армия Мали уничтожила несколько баз террористов на юго-западе страны

Подразделения Вооруженных сил Мали провели антитеррористическую операцию в районе населенного пункта Мурдия (юго-запад страны).
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В ходе прочесывания местности малийские военные смогли обнаружить и уничтожить несколько баз террористов в Мурдии. Кроме того, они разблокировали дорогу, связывающую города Нара и Квала.
Также армейские подразделения вернули украденный бандитами у местного населения скот.
Ранее сообщалось, что на севере Мали туареги устроили засаду и разгромили колонны малийских военных и бойцов ЧВК "Вагнер", а также взяли в плен военных, в том числе преемника Евгения Пригожина главу ЧВК "Вагнер" Антона Елизарова, который позднее был обменян.
Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.