Армия Мали уничтожила несколько баз террористов на юго-западе страны

Подразделения Вооруженных сил Мали провели антитеррористическую операцию в районе населенного пункта Мурдия (юго-запад страны).

Подразделения Вооруженных сил Мали провели антитеррористическую операцию в районе населенного пункта Мурдия (юго-запад страны).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационный портал AES INFO.

В ходе прочесывания местности малийские военные смогли обнаружить и уничтожить несколько баз террористов в Мурдии. Кроме того, они разблокировали дорогу, связывающую города Нара и Квала.

Также армейские подразделения вернули украденный бандитами у местного населения скот.

Ранее сообщалось, что на севере Мали туареги устроили засаду и разгромили колонны малийских военных и бойцов ЧВК "Вагнер", а также взяли в плен военных, в том числе преемника Евгения Пригожина главу ЧВК "Вагнер" Антона Елизарова, который позднее был обменян.

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.