Армия Мьянмы сообщила о гибели почти 400 человек в ходе столкновений правительственных сил с мусульманами-рохинджа

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Армия Мьянмы сообщила о гибели почти 400 человек в ходе столкновений правительственных сил и повстанцев мусульман-рохинджа, которые начались неделю назад.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, боестолкновения между сторонами продолжаются до сих пор. Ранее сообщалось о 100 погибших.

В заявлении армии Мьянмы говорится, что с 25 августа произошло 90 боестолкновений, в ходе которых было уничтожено 370 повстанцев. Потери среди правительственных сил составили 15 человек.