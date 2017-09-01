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    Армия Мьянмы сообщила о гибели почти 400 человек в ходе столкновений правительственных сил с мусульманами-рохинджа

    Боестолкновения между сторонами продолжаются до сих пор

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Армия Мьянмы сообщила о гибели почти 400 человек в ходе столкновений правительственных сил и повстанцев мусульман-рохинджа, которые начались неделю назад.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, боестолкновения между сторонами продолжаются до сих пор. Ранее сообщалось о 100 погибших.

    В заявлении армии Мьянмы говорится, что с 25 августа произошло 90 боестолкновений, в ходе которых было уничтожено 370 повстанцев. Потери среди правительственных сил составили 15 человек. 

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