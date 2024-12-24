Армия Ливана заявила об установлении контроля над базой палестинцев в Эн-Нааме

Ливанские военнослужащие заняли в понедельник базу Народного фронта освобождения Палестины - Главного командования (НФОП-ГК), расположенную на высотах Эн-Нааме в 20 км к югу от Бейрута.

Ливанские военнослужащие заняли в понедельник базу Народного фронта освобождения Палестины - Главного командования (НФОП-ГК), расположенную на высотах Эн-Нааме в 20 км к югу от Бейрута.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в армейской пресс-службе.

"В рамках утвержденного правительством плана безопасности с целью восстановления государственного контроля над всей территорией страны подразделения ВС Ливана разместились в центре, принадлежавшем НФОП-ГК в Эн-Нааме, в горном районе Шуф", - говорится в заявлении ливанских военных. В нем указывается, что они конфисковали боевую технику, оружие и боеприпасы, которые находились в специально созданных туннелях.

Ранее члены НФОП-ГК эвакуировались с военных объектов на холме Султан-Якуб и в районах Дейр-эль-Газзаль и Луси в восточной части Ливана. В руки ливанских военных перешел также лагерь палестинской группировки ФАТХ - "Аль-Интифада" в Рашая-эль-Вади у границы с Сирией.

По сведениям новостного портала Janoubia, палестинским бойцам предстоит освободить 24 декабря еще две базы, которые они занимали с 1982 года, в горном ущелье Кусая и долине Кафрзад.