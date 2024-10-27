Армия Ливана получила партию топлива от Катара

Ливанская армия получила первую партию топлива в рамках второго пакета помощи, предоставленной Катаром.

Ливанская армия получила первую партию топлива в рамках второго пакета помощи, предоставленной Катаром.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ливанской армии.

"Армия Ливана получила первую партию топлива в рамках второго пакета помощи от Катара и Катарского фонда развития для поддержки возможностей военного учреждения противостоять трудностям на нынешнем этапе", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 3 октября эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани распорядился срочно направить в Ливан гуманитарную помощь на фоне эскалации конфликта с Израилем. 8 октября власти Катара запустили воздушный мост для доставки в Ливан предметов первой необходимости.

На фоне конфликта в секторе Газа новый виток эскалации между Израилем и движением "Хезболлах" начался после того, как 17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов устройств связи. Израильская армия в ночь на 1 октября объявила о проведении ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.