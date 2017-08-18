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    Армия Ливана нашла на складе "ан-Нусры" американские ракеты

    Военные обнаружили ракеты после того, как взяли под контроль несколько позиций боевиков на северо-востоке Ливана© Courtesy İmage

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Ливанские военные обнаружили в тайнике оружия боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" зенитную ракету и противотанковые ракеты TOW американского производства.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана.

    Сообщается, что военные обнаружили ракеты после того, как взяли под контроль несколько позиций боевиков на северо-востоке Ливана.

    Бойцы "Хезболлах" 21 июля начали операцию по освобождению горного района Эрсаль на границе с Сирией от террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". За шесть дней боевых действий при поддержке сирийской армии с территории САР бойцам ливанского шиитского движения удалось полностью освободить ливанскую территорию от "Джебхат ан-Нусры".

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