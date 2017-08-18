Армия Ливана нашла на складе "ан-Нусры" американские ракеты

© Courtesy İmage

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Ливанские военные обнаружили в тайнике оружия боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" зенитную ракету и противотанковые ракеты TOW американского производства.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана.

Сообщается, что военные обнаружили ракеты после того, как взяли под контроль несколько позиций боевиков на северо-востоке Ливана.

Бойцы "Хезболлах" 21 июля начали операцию по освобождению горного района Эрсаль на границе с Сирией от террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". За шесть дней боевых действий при поддержке сирийской армии с территории САР бойцам ливанского шиитского движения удалось полностью освободить ливанскую территорию от "Джебхат ан-Нусры".