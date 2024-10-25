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Армия Литвы получила более 50 германских грузовиков-вездеходов Unimog

Армия Литвы получила более 50 германских грузовиков-вездеходов Unimog Армия Литвы получила партию грузовых автомобилей Mercedes-Benz Unimog U5000.
Другие страны
25 октября 2024 г. 11:29
Армия Литвы получила более 50 германских грузовиков-вездеходов Unimog

Армия Литвы получила партию грузовых автомобилей Mercedes-Benz Unimog U5000.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со слов главы ведомства Лауринаса Касчюнаса.

"В сентябре мы подписали контракт на закупку Unimog U5000 и уже сегодня видим эти современные грузовики, которые очень нравятся нашим солдатам, в Каунасе. В настоящее время в литовской армии насчитывается около полутысячи таких грузовиков, но мы должны продолжать снабжать наших солдат", - заявил министр.

В сентябре этого года Агентство оборонных ресурсов при Минобороны подписало контракт с Агентством поддержки и закупок НАТО (NSPA) на закупку 51 грузовика Unimog U5000.

Контракт был продлен на основании договора от 2021 года, заключенного между агентством и немецким производителем Daimler Trucks AG совместно с NSPA. Стоимость контракта составила 47 млн евро.

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