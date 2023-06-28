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Армия КНР начала моделировать полномасштабный конфликт с альянсом во главе с США

Армия КНР начала моделировать полномасштабный конфликт с альянсом во главе с США Китайские военные аналитики впервые начали моделировать полномасштабные конфликты с альянсом во главе с США на море.
Другие страны
28 июня 2023 г. 12:55
Армия КНР начала моделировать полномасштабный конфликт с альянсом во главе с США

Китайские военные аналитики впервые начали моделировать полномасштабные конфликты с альянсом во главе с США на море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета South China Morning Post.

Автором работы является Фан Цаньсинь, исследователь военной части 91404 в Циньхуандао (провинция Хэбэй), которая специализируется на профильных исследованиях в интересах ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В частности, он рассматривал эффективность средств обороны надводных кораблей КНР в случае конфликтов разной степени интенсивности. Названия каких-либо конкретных стран в исследовании не упоминались, однако номенклатура вооружений, в числе которых были "две авианосные ударные группы", подразумевала противостояние с США и их союзниками, которые в работе именовались как "синий альянс".

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