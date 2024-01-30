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Армия Китая провела учения с боевыми стрельбами на побережье провинции Фуцзянь

Армия Китая провела учения с боевыми стрельбами на побережье провинции Фуцзянь Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провела учения с боевыми стрельбами на побережье восточной провинции Фуцзянь.
Другие страны
30 января 2024 г. 15:51
Армия Китая провела учения с боевыми стрельбами на побережье провинции Фуцзянь

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провела учения с боевыми стрельбами на побережье восточной провинции Фуцзянь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в репортаже Центрального телевидения Китая.

Задействованные в них силы и средства не указываются. В кратном сообщении уточняется, что отрабатывались задачи, связанные с нанесением ударов по морским целям управляемыми ракетами. В опубликованном видеоролике показано, что огонь велся из нескольких мобильных пусковых установок, развернутых в одном из восточных районов провинции Фуцзянь на побережье.

Целью учений стало оттачивание боевых возможностей командного и рядового состава в условиях экстренного реагирования на различные ситуации, говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Chinese army conducts live-fire exercises on east coast

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