Армия Китая провела учения с боевыми стрельбами на побережье провинции Фуцзянь

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провела учения с боевыми стрельбами на побережье восточной провинции Фуцзянь.

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провела учения с боевыми стрельбами на побережье восточной провинции Фуцзянь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в репортаже Центрального телевидения Китая.

Задействованные в них силы и средства не указываются. В кратном сообщении уточняется, что отрабатывались задачи, связанные с нанесением ударов по морским целям управляемыми ракетами. В опубликованном видеоролике показано, что огонь велся из нескольких мобильных пусковых установок, развернутых в одном из восточных районов провинции Фуцзянь на побережье.

Целью учений стало оттачивание боевых возможностей командного и рядового состава в условиях экстренного реагирования на различные ситуации, говорится в сообщении.