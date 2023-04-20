Армия Китая проведет военно-морские учения в районе Хайнаня 21-23 апреля

ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проведут 21-23 апреля учения в районе южной китайской провинции Хайнань.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Управления по морским делам КНР.
В кратком уведомлении указываются координаты районов проведения маневров, в которых вводится временный запрет на судоходство. Учения начнутся 21 апреля в 18:00 по местному времени и завершатся в 08:00 23 апреля.
Какие силы и средства будут в них задействованы, не уточняется.