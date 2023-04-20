О нас

Армия Китая проведет военно-морские учения в районе Хайнаня 21-23 апреля

Армия Китая проведет военно-морские учения в районе Хайнаня 21-23 апреля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проведут 21-23 апреля учения в районе южной китайской провинции Хайнань.
Другие страны
20 апреля 2023 г. 10:57
Армия Китая проведет военно-морские учения в районе Хайнаня 21-23 апреля

ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проведут 21-23 апреля учения в районе южной китайской провинции Хайнань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Управления по морским делам КНР.

В кратком уведомлении указываются координаты районов проведения маневров, в которых вводится временный запрет на судоходство. Учения начнутся 21 апреля в 18:00 по местному времени и завершатся в 08:00 23 апреля.

Какие силы и средства будут в них задействованы, не уточняется.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Еврокомиссия завтра представит послам ЕС детали 11-го пакета санкций против РФ
Еврокомиссия завтра представит послам ЕС детали 11-го пакета санкций против РФ
20 апреля 2023 г. 11:04
Истребители США перехватили два российских стратегических бомбардировщика у Аляски
Истребители США перехватили два российских стратегических бомбардировщика у Аляски
20 апреля 2023 г. 07:33
СМИ: Переговоры о закупке боеприпасов для Украины осложняются спором Франции и Польши
СМИ: Переговоры о закупке боеприпасов для Украины осложняются спором Франции и Польши
20 апреля 2023 г. 05:19
ФБР: Китай и Иран используют новую тактику для преследования своих врагов
ФБР: Китай и Иран используют новую тактику для преследования своих врагов
20 апреля 2023 г. 04:44
В Йемене погибли 80 человек из-за давки во время раздачи 9 долларов
В Йемене погибли 80 человек из-за давки во время раздачи 9 долларов
20 апреля 2023 г. 03:53
Партия Орбана не поддержала резолюцию об аресте Путина
Партия Орбана не поддержала резолюцию об аресте Путина
20 апреля 2023 г. 03:33
Анатолий Носатый: Молдова не оказывает военную помощь Украине
Анатолий Носатый: Молдова не оказывает военную помощь Украине
20 апреля 2023 г. 02:21
Глава МИД России прибыл в Никарагуа
Глава МИД России прибыл в Никарагуа
20 апреля 2023 г. 01:51
США считают, что крах афганской армии был неизбежен из-за ее тотальной зависимости
США считают, что крах афганской армии был неизбежен из-за ее тотальной зависимости
20 апреля 2023 г. 00:27
Парламент Кубы переизбрал на пост президента республики Мигеля Диас-Канеля
Парламент Кубы переизбрал на пост президента республики Мигеля Диас-Канеля
20 апреля 2023 г. 00:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi