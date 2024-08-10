Армия Китая приведена в повышенную боеготовность после инцидента с Филиппинами

Вооруженные силы (ВС) КНР находятся в состоянии повышенной боевой готовности и будут решительно защищать суверенитет своей страны, обеспечивать мир и стабильность в Южно-Китайском море.

Вооруженные силы (ВС) КНР находятся в состоянии повышенной боевой готовности и будут решительно защищать суверенитет своей страны, обеспечивать мир и стабильность в Южно-Китайском море.

Как передает Report , об этом сообщила Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), комментируя недавний инцидент с филиппинским самолетом в районе рифа Хуанъянь.

"8 августа самолет NC-212 ВВС Филиппин, невзирая на неоднократные предупреждения китайской стороны, незаконно вторгся в воздушное пространство рифа Хуанъянь Скарборо в Южно-Китайском море, - говорится в распространенном заявлении. - Тем самым были созданы помехи для регулярных учений, проводимых КНР".

Отмечается, что в ответ на действия филиппинской стороны НОАК мобилизовала воздушные и морские силы, чтобы "идентифицировать объект и отследить его перемещение". Затем китайские ВС "профессионально и на законных основаниях" сделали самолету Филиппин предупреждение и предприняли действия по его вытеснению.

"Мы прямо заявляем филиппинской стороне, что она должна немедленно прекратить нарушения и провокации, отказаться от искажений и спекуляций, - подчеркивает НОАК. - Войска Южной зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности, решительно защищают национальный суверенитет и безопасность, поддерживают мир и стабильность в Южно-Китайском море".