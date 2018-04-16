Армия Китая приняла на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приняла на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Данная ракета способна нести как ядерную, так и обычную боеголовку, однако название нового вида оружия не приводится.

Церемония передачи нового вида вооружения состоялась в расположении неназванной ракетной бригады НОАК.

Центральное телевидение Китая сообщает, что баллистическая ракета может использоваться для нанесения оперативного ответного ядерного удара, а также точных ударов по важным наземным целям, а также крупным и средним кораблям.

Местные СМИ отмечают, что речь может идти о модификации баллистической ракеты средней дальности DF-26, дальность которой составляет около 3 тысяч километров.