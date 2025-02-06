Армия Китая направит в Пакистан два корабля для участия в учениях "Мир - 2025"

Народно-освободительная армия Китая направит в Пакистан два корабля для участия в многосторонних военных учениях "Мир - 2025".
Как передает
Как уточняется на странице военного ведомства в социальной сети WeChat, в ответ на приглашение пакистанских ВС в первой половине февраля Пекин направит эсминец "Баотоу" и корабль "Гаоюху". В ходе предстоящих маневров будут отработаны такие операции, как морское снабжение и борьба с пиратством.
Кроме того, планируется проведение учебных поисково-спасательных миссий и отработка скоординированных действий в области противовоздушной обороны. Отмечается, что ключевая задача этих мероприятий - "повышение навыков по совместному обеспечению безопасности на море".