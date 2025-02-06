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Армия Китая направит в Пакистан два корабля для участия в учениях "Мир - 2025"

Армия Китая направит в Пакистан два корабля для участия в учениях "Мир - 2025" Народно-освободительная армия Китая направит в Пакистан два корабля для участия в многосторонних военных учениях "Мир - 2025".
Другие страны
6 февраля 2025 г. 06:49
Армия Китая направит в Пакистан два корабля для участия в учениях Мир - 2025

Народно-освободительная армия Китая направит в Пакистан два корабля для участия в многосторонних военных учениях "Мир - 2025".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Министерство обороны КНР.

Как уточняется на странице военного ведомства в социальной сети WeChat, в ответ на приглашение пакистанских ВС в первой половине февраля Пекин направит эсминец "Баотоу" и корабль "Гаоюху". В ходе предстоящих маневров будут отработаны такие операции, как морское снабжение и борьба с пиратством.

Кроме того, планируется проведение учебных поисково-спасательных миссий и отработка скоординированных действий в области противовоздушной обороны. Отмечается, что ключевая задача этих мероприятий - "повышение навыков по совместному обеспечению безопасности на море".

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