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Армия Китая начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня

Армия Китая начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня на фоне визита спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.
Другие страны
2 августа 2022 г. 22:00
Армия Китая начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня на фоне визита спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.

Как передает Report, об этом отметило Центральное телевидение Китая.

"Восточная зона боевого командования НОАК последовательно проводит серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань", - сообщил телеканал. По его сведениям, к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня проводятся военно-морские и воздушные учения.

ВС Китая пригрозили Тайваню нанести ответный удар в случае провокаций во время учений.

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