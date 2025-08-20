Армия Китая на параде победы покажет ракеты, новые танки и беспилотные системы

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) на предстоящем военном параде в столице КНР по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Всемирной антифашистской войне продемонстрирует гиперзвуковые ракеты, новые танки и беспилотные системы.

Как передает Report, об этом заявил замглавы руководящей рабочей группы по проведению военного парада, заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор У Цзэкэ.

"Основную часть составляют вооружения четвертого поколения, такие как новые танки и боевые модули для палубных самолетов, которые продемонстрируют системные боевые возможности нашей армии, - сообщил он на пресс-конференции. - Еще одна особенность - показ ряда передовых видов вооружений, таких как гиперзвуковые, противовоздушные и противоракетные, а также стратегические ракеты".

Как уточнил У Цзэкэ, Китай также покажет общественности наземные, морские, воздушные беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные системы, сетевые и электронные средства ведения боевых действий. Он подчеркнул, что все вооружения, которые будут представлены на параде, отечественного производства.

"Это первое массовое появление нового поколения вооружений и техники нашей армии после парада в честь 70-й годовщины образования КНР, который был проведен в 2019 году", - добавил замглавы руководящей рабочей группы.

По его словам, ожидаемый парад "в полной мере" отражает способность армии Китая адаптироваться к требованиям научно-технического развития и изменениям методов ведения боя, "мощный потенциал НОАК для победы в будущих войнах".