Армия Кении начала масштабную операцию против боевиков "Аш-Шабаб"

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Правительственная армия Кении начала масштабную военную операцию в лесном массиве Бони, расположенном близ границы с Сомали, против вооруженных активистов и сторонников экстремистской группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщило сегодня информационное агентство Магриб Араб Пресс, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Цель операции, получившей название "Линда Бони" ("Защитить Бони" - в переводе с языка суахили) - "очистить лес от находящихся в нем преступников", сообщили в кенийском МВД.

По мнению властей страны, группировка "Аш-Шабаб" использует лесной массив Бони площадью 2,2 тыс. кв км в качестве укрытия для своих боевиков и в качестве опорного пункта для совершения атак на северо-востоке Кении, в частности, в районах Мандера, Ваджир и Гарисса. В операции "Линда Бони" принимают участие не только солдаты кенийской армии, но также сотрудники полиции.