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    ​Армия Камеруна уничтожила 86 боевиков "Боко Харам"

    Камерунские военные потеряли пять человек

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Камерунские военные в понедельник потеряли пять человек в столкновениях с группировкой "Боко Харам" на севере страны.

    Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press со слов представителя министерства обороны Камеруна полковника Дидье Баджека.

    Потери боевиков составили 86 человек. Бои шли в регионе Ваза, около границы с Нигерией.

    Ранее сообщалось, что в Нигере были арестованы более 160 подозреваемых в связях с "Боко Харам".

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