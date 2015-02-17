​Армия Камеруна уничтожила 86 боевиков "Боко Харам"

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Камерунские военные в понедельник потеряли пять человек в столкновениях с группировкой "Боко Харам" на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press со слов представителя министерства обороны Камеруна полковника Дидье Баджека.

Потери боевиков составили 86 человек. Бои шли в регионе Ваза, около границы с Нигерией.

Ранее сообщалось, что в Нигере были арестованы более 160 подозреваемых в связях с "Боко Харам".