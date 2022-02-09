Армия Йемена сбила 8 беспилотников хуситов

Армия Йемена сбила 8 беспилотников, направленных повстанцами движения "Ансаруллах" (хуситы) в направлении провинции Хадджа.

Армия Йемена сбила 8 беспилотников, направленных повстанцами движения "Ансаруллах" (хуситы) в направлении провинции Хадджа.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в командовании правительственных сил Йемена заявили, что в ряде районов города Харад провинции Хадджа произошли ожесточенные бои с хуситами.

Йеменская армия отразила атаку повстанцев, предпринятую в попытке вернуть контроль над рядом населенных пунктов.

Хуситы пока не прокомментировали заявление йеменской армии и события в Хараде.

Премьер-министр Йемена Муин Абдулмелик ранее отметил, что армия скоро освободит Харад от хуситов.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами.