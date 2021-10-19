Армия Йемена ликвидировала двух главарей хуситов

Йеменская армия заявила о ликвидации в провинции Маариб двух высокопоставленных командиров проиранского движения "Ансаруллах" (хуситы).

Йеменская армия заявила о ликвидации в провинции Маариб двух высокопоставленных командиров проиранского движения "Ансаруллах" (хуситы).

Как передает Report, об этом сообщает "Анадолу".

"Заместитель начальника Генштаба армии хуситов Абу Салих аль-Маддани был убит вместе со своим окружением на поле боя в провинции Маариб", - написал в своем Twitter глава пресс-центра армии Йемена Салих аль-Кутайби.

Аль-Кутайби также отметил, что наряду с аль-Маддани в Маарибе был ликвидирован так называемый командующий резервными силами хуситов, ответственный за охрану военных объектов Мухаммед аль-Баннус.

Детали операции представитель йеменской армии не привел.

Движение "Ансаруллах" (хуситы) начали атаки на провинцию Маариб, один из основных оплотов легитимного правительства в Йемене, где расположены месторождения нефти и газа, а также штаб-квартира Министерства обороны, в феврале 2021 года.

Накануне хуситы заявили, что установили полный контроль над районом Аль-Абдия в йеменской провинции Маариб и частичный контроль над районами Джабаль-Мурад и Джавба.

Правительство Йемена в свою очередь опровергло заявление о захвате Аль-Абдии. По данным властей, боевые действия в районе продолжаются.