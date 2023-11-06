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Армия Израиля заявила об уничтожении ракетных установок ХАМАС в одной из мечетей в Газе

Армия Израиля заявила об уничтожении ракетных установок ХАМАС в одной из мечетей в Газе Израильские военные заявили об уничтожении на территории одной из мечетей в секторе Газа ракетные установки, использовавшиеся радикалами из палестинской организации ХАМАС, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 21:40
Армия Израиля заявила об уничтожении ракетных установок ХАМАС в одной из мечетей в Газе

Израильские военные заявили об уничтожении на территории одной из мечетей в секторе Газа ракетные установки, использовавшиеся радикалами из палестинской организации ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Во время наземных операций в секторе Газа подразделения Армии обороны Израиля обнаружили и представили доказательства использования ХАМАС гражданских объектов для терроризма. Во время действий по поиску террористической инфраструктуры и расчистке района, проводившихся военнослужащими 460-й бригады, были уничтожены найденные солдатами в одной из мечетей установки для запуска ракет", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Помимо этого, еще 50 ракет, нацеленных на Израиль, обнаружены на территории одной из молодежных организаций в северной части сектора Газа, добавили в армии.

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