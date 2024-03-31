Армия Израиля заявила об ударе по штабу "Исламского джихада" близ больницы в секторе Газа

Израильские военные нанесли удар по территории одной из больниц в секторе Газа, где, по их данным, находился штаб радикальной палестинской организации "Исламский джихад".

Израильские военные нанесли удар по территории одной из больниц в секторе Газа, где, по их данным, находился штаб радикальной палестинской организации "Исламский джихад".

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Летательный аппарат ВВС Израиля некоторое время назад атаковал оперативный командный штаб террористической организации "Исламский джихад", действовавший во дворе больницы "Аль-Акса" в районе Дейр-эль-Балаха", - говорится в сообщении.

По информации военных, в этом штабе в момент удара находились палестинские радикалы.

В армии заверили, что удар наносился прицельно, военные стремились минимизировать риски для мирных граждан, не причастных к деятельности радикалов. "Больница "Аль-Акса" не пострадала от этого удара, ее работа не была затронута", - добавили в пресс-службе.