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Армия Израиля заявила об ударе по объектам "Исламского джихада" в районе Рафаха

Армия Израиля заявила об ударе по объектам "Исламского джихада" в районе Рафаха Израильские военные нанесли точечный удар по радикалам из палестинского движения "Исламский джихад" и его инфраструктуре в районе города Рафах на границе сектора Газа с Египтом.
Другие страны
2 марта 2024 г. 23:57
Армия Израиля заявила об ударе по объектам Исламского джихада в районе Рафаха

Израильские военные нанесли точечный удар по радикалам из палестинского движения "Исламский джихад" и его инфраструктуре в районе города Рафах на границе сектора Газа с Египтом.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.

"Ранее Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности нанесли удар по террористам и террористической инфраструктуре "Исламского джихада" в районе Рафаха", - говорится в сообщении.

"Этот точечный удар был направлен против террористов "Исламского джихада", и никакого ущерба больнице в этом районе причинено не было", - добавили в армии.

В пресс-службе заверили, что "Армия обороны Израиля продолжит действовать в соответствии с международным правом и будет предпринимать все усилия, чтобы предотвратить любое причинение вреда некомбатантам".

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