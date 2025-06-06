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Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлах" в пригороде Бейрута

Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлах" в пригороде Бейрута Израильские военные начали наносить удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в пригороде Бейрута. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Другие страны
6 июня 2025 г. 00:23
Армия Израиля заявила об ударах по объектам Хезболлах в пригороде Бейрута

Израильские военные начали наносить удары по объектам организации "Хезболлах" в пригороде Бейрута.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целью ударов являются объекты 127-го военно-воздушного подразделения вооруженного крыла "Хезболлах" в Дахии - южном предместье ливанской столицы.

Незадолго до этого израильская армия обратилась к жителям районов, где находились цели, с требованием немедленно покинуть свои дома. Последний раз Израиль наносил удары по окрестностям Бейрута в конце апреля, с тех пор обстрелам подвергались только южные районы Ливана.

Позднее телеканал Al Jazeera сообщил, что Израиль нанес 17 ударов по южному пригороду Бейрута с применением истребителей и дронов.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Beyrut ətrafındakı “Hizbullah” obyektlərinə zərbələr endirdiyini bildirib

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