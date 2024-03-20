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Армия Израиля заявила об ударах по Ливану в ответ на обстрелы севера страны

Армия Израиля заявила об ударах по Ливану в ответ на обстрелы севера страны Израильские военные нанесли удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы северных районов Израиля.
Другие страны
20 марта 2024 г. 23:55
Армия Израиля заявила об ударах по Ливану в ответ на обстрелы севера страны

Израильские военные нанесли удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы северных районов Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, в течение дня были зафиксированы обстрелы в направлении населенных пунктов Ирон, Мисгав-Ам и Маргалиот возле границы с Ливаном, а также в сторону горы Хар-Дов. "В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня", - говорится в сообщении.

Помимо этого, некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по военному объекту "Хезболлах" в районе ливанского поселка Хула и по наблюдательным постам в окрестностях населенных пунктов Кфар-Килла и Ярун, проинформировали в армии.

Кроме того, в течение дня были нанесены удары по объектам "Хезболлах" в районе ливанских поселков Эль-Кантара и Эль-Гандурия, сообщается в сводке.

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