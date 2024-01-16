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Армия Израиля заявила об ударах по более 150 отрядам "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля заявила об ударах по более 150 отрядам "Хезболлы" в Ливане Израильская армия нанесла удары по более 150 отрядам ливанского движения "Хезболлах".
Другие страны
16 января 2024 г. 16:26
Армия Израиля заявила об ударах по более 150 отрядам Хезболлы в Ливане

Израильская армия нанесла удары по более 150 отрядам ливанского движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со ссылкой на заявление командующего Северным военным округом армии Израиля Ори Гордина.

Сообщается, что Гордин посетил учения 228-й бригады армии в понедельник.

"Мы атаковали многие отряды по другую сторону границы (с Ливаном), были нанесены удары по более чем 150 отрядам движения, и многие военные средства движения были уничтожены", - говорится в сообщении.

С его слов также отмечается, что ЦАХАЛ работает над тем, чтобы "лишить "Хезболлах" возможностей" и оттеснить движение от границы с Израилем. Как заявил Гордин, десятки тысяч израильских военных задействованы для защиты северной границы страны с Ливаном.

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