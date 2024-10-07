Армия Израиля заявила об авиаударах по десяткам целей в Джебалии на севере Газы

Израильские ВВС нанесли за сутки удары по десяткам целей в районе лагеря палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

Израильские ВВС нанесли за сутки удары по десяткам целей в районе лагеря палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, ударам, в частности, подверглись объекты подземной инфраструктуры и вооруженные отряды сторонников радикального палестинского движения ХАМАС.

На земле в районе Джебалии активно действуют сухопутные подразделения, вступая в бой с отрядами радикалов. За день там уничтожены, по данным армии, десятки палестинских радикалов. В районе проведения операции военные нашли оружие, боеприпасы, взрывные устройства.

Утром израильские военные объявили о начале новой операции в районе Джебалии, по данным армии, туда были введены подразделения 162-й дивизии, действия войск которой поддерживает авиация. Согласно заявлению израильской стороны, разведданные указывали на восстановление там оперативного потенциала вооруженных отрядов ХАМАС, операция в Джебалии направлена "на систематическое уничтожение террористической инфраструктуры в этом районе" и будет продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения ее целей".