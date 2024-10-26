Армия Израиля заявила о завершении атаки на объекты в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении атаки на объекты в Иране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении атаки на объекты в Иране.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Недавно Армия обороны Израиля завершила нанесение точных и целевых ударов по военным целям в нескольких районах Ирана", - говорится в заявлении армейской.

"Согласно разведывательным данным, самолеты ВВС нанесли удары по производствам, использовавшимся для изготовления ракет, которые Иран запускал по Государству Израиль в течение последнего года", - сказано в документе.

В заявлении также говорится, что "государство Израиль оставляет за собой право защищать своих граждан, если иранский режим продолжит атаки" в его отношении. ЦАХАЛ будет вынужден ответить, если Иран начнет новый виток эскалации ситуации в регионе, также сказано в заявлении официального представителя вооруженных сил страны Даниэля Хагари.