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Армия Израиля заявила о запуске около 40 снарядов из Ливана

Армия Израиля заявила о запуске около 40 снарядов из Ливана Израильские военные зафиксировали запуск порядка 40 снарядов и 5 "подозрительных воздушных целей" из Ливана по северным районам еврейского государства.
Другие страны
13 июня 2024 г. 17:11
Армия Израиля заявила о запуске около 40 снарядов из Ливана

Израильские военные зафиксировали запуск порядка 40 снарядов и 5 "подозрительных воздушных целей" из Ливана по северным районам еврейского государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За последние несколько часов по районам Галилеи и Голанских высот было выпущено около 40 снарядов. Большое число снарядов было успешно перехвачено системой ПВО ЦАХАЛа. Было обнаружено несколько попаданий, которые привели к возгоранию в этом районе", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке About 40 rockets fired from Lebanon at northern Israel
Версия на азербайджанском языке Livandan İsrailə 40-a yaxın mərmi atılıb

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