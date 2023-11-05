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Армия Израиля заявила о занятии позиций вдоль побережья Газы

Армия Израиля заявила о занятии позиций вдоль побережья Газы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 36-я дивизия израильской армии атаковала северные районы сектора Газа и продвинулась вдоль побережья анклава.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 22:33
Армия Израиля заявила о занятии позиций вдоль побережья Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 36-я дивизия израильской армии атаковала северные районы сектора Газа и продвинулась вдоль побережья анклава.

Как передает Report, соответствущая публикация размещена в Telegram пресс-службы израильской армии.

Согласно информации, задачей дивизии является окружение сил радикального движения ХАМАС в городе Газа.

"За время боев в Газе 36-я дивизия нанесла более 1 600 ударов по объектам, принадлежащим ХАМАС. Среди этих целей — инфраструктура организации, склады оружия, пусковые и наблюдательные пункты противотанковых ракет, а также боевики", — говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ.

Утверждается, что бойцы 36-й дивизии с начала войны с ХАМАС ликвидировали более 300 бойцов движения. За последние 12 часов солдаты дивизии поразили около 50 целей, включая зоны боевых действий и оперативные жилые дома, передает пресс-служба.

Напомним, что 27 октября в секторе Газа началась наземная операция ЦАХАЛ, 1 ноября израильские военные сообщили, что прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы, спустя день ЦАХАЛ заявил о полном окружении города Газа, отметив, что речи о перемирии и прекращении огня быть не может.

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