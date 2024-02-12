Армия Израиля задержала в больнице около 20 членов ХАМАС

Израильские военные задержали в больнице "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис в секторе Газа около 20 палестинских радикалов.

Израильские военные задержали в больнице "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис в секторе Газа около 20 палестинских радикалов.

Как передает Report, об этом заявила армейская пресс-служба.

"Ранее на этой неделе, основываясь на разведданных Службы общей безопасности и разведданных Управления разведки, боевой отряд бригады "Гивати", 13-я флотилия ("Шайетет-13", спецподразделение ВМС Израиля - ред.) и дополнительные специальные силы провели оперативное мероприятие по задержанию террористов, прятавшихся внутри больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе. Во время оперативного мероприятия израильские силы задержали примерно 20 террористов, включая членов террористической организации ХАМАС, прятавшихся в больнице", - говорится в сообщении.

По информации военных, задержанные переведены в Израиль для дальнейшего расследования.