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Армия Израиля задержала в больнице около 20 членов ХАМАС

Армия Израиля задержала в больнице около 20 членов ХАМАС Израильские военные задержали в больнице "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис в секторе Газа около 20 палестинских радикалов.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 01:28
Армия Израиля задержала в больнице около 20 членов ХАМАС

Израильские военные задержали в больнице "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис в секторе Газа около 20 палестинских радикалов.

Как передает Report, об этом заявила армейская пресс-служба.

"Ранее на этой неделе, основываясь на разведданных Службы общей безопасности и разведданных Управления разведки, боевой отряд бригады "Гивати", 13-я флотилия ("Шайетет-13", спецподразделение ВМС Израиля - ред.) и дополнительные специальные силы провели оперативное мероприятие по задержанию террористов, прятавшихся внутри больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе. Во время оперативного мероприятия израильские силы задержали примерно 20 террористов, включая членов террористической организации ХАМАС, прятавшихся в больнице", - говорится в сообщении.

По информации военных, задержанные переведены в Израиль для дальнейшего расследования.

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