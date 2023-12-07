Армия Израиля заявила о прорыве обороны ХАМАС в трех районах в секторе Газа

Израильские военные в трех районах сектора Газа, включая город Хан-Юнис на юге анклава, прорвали оборонительные порядки вооруженных отрядов, связанных с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Израильские военные в трех районах сектора Газа, включая город Хан-Юнис на юге анклава, прорвали оборонительные порядки вооруженных отрядов, связанных с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Одновременно с силами на юге сектора Газа наши силы также продолжают наступление на севере сектора Газа. 36-я и 162-я дивизии сосредоточены в районах Джебалии и Эш-Шуджаии. Общественности важно понять, что за последние 48 часов эти три дивизии, а также еще одна дивизия на востоке вели ожесточенную борьбу с террористами. В районах Джебалии, Эш-Шуджаии и Хан-Юниса мы прорвали их оборонительные линии", - сказал он.

"Террористы сейчас выходят из подземных туннелей и вступают в ближний бой с нашими силами, наши силы одерживают верх. Наши силы будут продолжать продвигать наши достижения в Джебалии, Эш-Шуджаии, а также в районе Хан-Юниса - центре террора ХАМАС", - добавил Хагари.