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Армия Израиля заявила о потере ХАМАС контроля над Газой

Армия Израиля заявила о потере ХАМАС контроля над Газой Около 200 тыс. жителей Газы покинули город только за последние три дня, переместившись в южную часть сектора, это указывает на утрату радикалами из ХАМАС контроля над северной частью анклава.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 00:25
Армия Израиля заявила о потере ХАМАС контроля над Газой

Около 200 тыс. жителей Газы покинули город только за последние три дня, переместившись в южную часть сектора, это указывает на утрату радикалами из ХАМАС контроля над северной частью анклава.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Множество людей покидают Газу в последние дни из-за того, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа. Только за последние три дня выехали почти 200 тыс. человек", - сказал он на вечернем брифинге.

Представитель армии подчеркнул, что мирное население покидает охваченную боями северную часть сектора, где расположен и сам город Газа "вопреки инструкциям" радикалов из ХАМАС, которые, по версии израильских военных, используют мирное население в качестве живого щита и всячески препятствует его эвакуации.

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