Армия Израиля заявила о потере ХАМАС контроля над Газой

Около 200 тыс. жителей Газы покинули город только за последние три дня, переместившись в южную часть сектора, это указывает на утрату радикалами из ХАМАС контроля над северной частью анклава.

Около 200 тыс. жителей Газы покинули город только за последние три дня, переместившись в южную часть сектора, это указывает на утрату радикалами из ХАМАС контроля над северной частью анклава.

Как передает Report , об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Множество людей покидают Газу в последние дни из-за того, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа. Только за последние три дня выехали почти 200 тыс. человек", - сказал он на вечернем брифинге.

Представитель армии подчеркнул, что мирное население покидает охваченную боями северную часть сектора, где расположен и сам город Газа "вопреки инструкциям" радикалов из ХАМАС, которые, по версии израильских военных, используют мирное население в качестве живого щита и всячески препятствует его эвакуации.