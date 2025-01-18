Армия Израиля заявила о перехвате второй за день ракеты, запущенной из Йемена

Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена.

Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Согласно ее заявлению, из-за ракетной опасности воздушная тревога объявлялась в районе города Эйлат, расположенного на берегу Красного моря, а также в отдельных районах долины Арава на юге страны.

Перехват был осуществлен за пределами израильского воздушного пространства, отметили в армии. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Это второй за день случай перехвата ракеты, летевшей из Йемена в сторону Израиля. Утром воздушная тревога объявлялась в центральных районах страны, включая Тель-Авив, тогда армия тоже сообщила о перехвате одного снаряда.