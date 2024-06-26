Армия Израиля заявила о перехвате БПЛА у побережья Эйлата

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила неизвестный БПЛА в районе Эйлата.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила неизвестный БПЛА в районе Эйлата.

Как передает Report, соответствующее заявление сделала армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

В сообщении ЦАХАЛ отмечается, что после приближения беспилотного летательного аппарата к территории Израиля "в направлении объекта был запущен перехватчик и, в соответствии с протоколом, активированы сирены, оповещающие о проникновении вражеского воздушного судна". "Военнослужащие наблюдали за БПЛА на протяжении всего инцидента. Он не вторгался на территорию Израиля и упал у берегов Эйлата", - указано в сообщении.