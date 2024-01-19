Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу перехватила над морем беспилотник, запущенный "Хезболлах" из Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу перехватила над морем беспилотник, запущенный "Хезболлах" из Ливана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил БПЛА, который пересек морскую зону на севере Израиля со стороны Ливана. Система ПВО "Железный купол" успешно перехватила цель .... Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по пусковым установкам, военным объектам и террористической инфраструктуре, принадлежащей террористической организации "Хезболлах" в районе населенного пункта Рамья на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пятницу утром израильские танки и ВВС нанесли удары по наблюдательным постам "Хезболлах" в районе городов Хула и Кфар-Кала.