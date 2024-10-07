Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Бейруте

ВВС Израиля наносят новые удары по военным объектам радикальной организации "Хезболлах" в Бейруте.

ВВС Израиля наносят новые удары по военным объектам радикальной организации "Хезболлах" в Бейруте.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, их целью стали штаб разведки боевого крыла "Хезболлах" в Бейруте, средства сбора разведданных, командные центры и иные объекты инфраструктуры, используемые организацией.

Кроме того, за последние несколько часов были нанесены авиаудары по оружейным складам "Хезболлах" в районе Бейрута. Согласно заявлению израильской армии, после этих ударов "были зафиксированы вторичные детонации, что указывает на присутствие там вооружений".

Помимо этого, ВВС Израиля атаковали инфраструктуру "Хезболлах" на юге Ливана и в долине Бекаа на востоке страны.