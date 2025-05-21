Армия Израиля заявила о новых рейдах на Западном берегу

Израильские силовики провели новую серию ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан, в ходе которых были задержаны 25 человек, подозреваемых в терроризме.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Ночью силы Армии обороны Израиля и израильской полиции провели контртеррористические операции по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - ред.) и задержали 25 разыскиваемых лиц", - говорится в заявлении.
Отмечается, что рейды проводились, в частности, в районе городов Вифлеем, Дженин и Хеврон на Западном берегу реки Иордан.