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Армия Израиля заявила о новых авиаударах по позициям "Хезболла" в Ливане

Армия Израиля заявила о новых авиаударах по позициям "Хезболла" в Ливане Израильские военные нанесли новые удары по объектам организации "Хезболла" на юге Ливана, а также открыли огонь по ливанской территории в ответ на обстрелы приграничных районов.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 20:19
Армия Израиля заявила о новых авиаударах по позициям Хезболла в Ливане

Израильские военные нанесли новые удары по объектам организации "Хезболла" на юге Ливана, а также открыли огонь по ливанской территории в ответ на обстрелы приграничных районов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня были зафиксированы многочисленные запуски со стороны Ливана по северу Израиля. Военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли удары по источникам огня, а также по дополнительным районам в Ливане", - говорится в сообщении.

"Кроме того, истребители и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям "Хезболла" в некоторых районах Ливана в течение дня, включая военный объект в районе Эль-Лаббуна, военный командный центр в районе Джиббина и несколько военных комплексов в районах Бейт-Лифа и Барашита, где действовали террористы "Хезболла", - добавили в пресс-службе.

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